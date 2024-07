Le Fée è arrivato: "Daje Roma". Ghisolfi: "È felice della scelta, sarà un bell'acquisto"

© Getty Images

"Enzo è felice di aver scelto la Roma, sarà un bell'acquisto". Così il responsabile dell'area tecnica giallorosa Florent Ghisolfi a Fiumicino in attesa dell'arrivo di Le Fée, primo colpo di mercato da mettere a disposizione di Daniele De Rossi. Il giocatore è arrivato intorno alle 13.30 e ha salutato i tifosi presenti con un "Daje Roma daje". Domenica sera la Roma ha chiuso la trattativa con il Rennes per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista sulla base di 23 milioni di euro bonus compresi. Decisiva la mossa dei Friedkin, che hanno alzato l'offerta rispetto alla valutazione iniziale del giocatore (20 milioni). In giornata si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto, un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.