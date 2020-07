Roma al lavoro per tenere Smalling: c'è molta distanza con il Manchester United

A OLTRANZA

Il rendimento di Chris Smalling è una delle belle notizie della Roma in questa stagione, ma che il futuro del difensore inglese sia ancora tinto di giallorosso nella prossima è ancora tutto da vedere. Smalling è di proprietà del Manchester United e nei piani della società giallorossa ci sarebbe la volontà di prolungare il prestito, sborsando circa 3 milioni di euro ai Red Devils, inserendo l'obbligo di riscatto nel giugno 2021. Lo United vuole cedere il difensore solo a titolo definitivo.

Qui risiede l'intoppo e la distanza tra le parti che al momento, secondo quanto filtra dall'Inghilterra, è tutt'altro che poca. I Red Devils infatti non solo non sono d'accordo sulla possibilità di prolungare di un altro anno il prestito oneroso, preferendo fare cassa subito cona una cessione a titolo definitivo piuttosto che con lo schema 3 milioni oggi e 15 nella prossima stagione, ma al momento manca anche l'ok della società inglese per il prolungamento del prestito stagionale fino a fine agosto. In quel mese, infatti, Roma e Manchester United potrebbero anche trovarsi di fronte in Europa League.

La società giallorossa è al lavoro per trattenere Smalling anche nella prossima stagione, ma la distanza tra le parti è tanta in questo momento.