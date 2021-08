Roma, Abraham si allontana: l'attaccante vuole l'Arsenal

L'INTOPPO

Il Chelsea ha un'intesa con i giallorossi, ma il giocatore ha già un accordo con i Gunners

Per la Roma si complica la pista Tammy Abraham. Nonostante l'intesa di massima col Chelsea sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno a 35-40 mln e il pressing di Mourinho, i giallorossi continuano a essere la seconda scelta del giocatore. Stando ai media inglesi, l'attaccante avrebbe raggiunto infatti un accordo con l'Arsenal, squadra per cui tifa da quando è bambino. Getty Images

Una situazione complicata, che non solo costringe i giallorossi a virare su un altro obiettivo, ma di fatto blocca anche il passaggio di Dzeko all'Inter. Senza il sostituto del bomber bosniaco, infatti, la Roma non sembra avere alcuna intenzione di completare il trasferimento in nerazzurro di Edin.

Tutto in attesa della scelta definitiva di Abraham. Scelta che, nonostante la volontà del Chelsea di non cedere l'attaccante in Premier, al netto di colpi di scena dell'ultimo momento, per ora sembra lasciare pochissimi spiragli ai giallorossi. Abraham vuole l'Arsenal e a Trigoria si comincia a pensare a un "Piano B". Ad ogni modo i Blues prenderanno una decisione dopo la Supercoppa contro il Villarreal.

