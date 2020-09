Milik-Roma in standby: in ballo questioni legali e nuova formula

IL GIALLO

Lo stop è di ieri ma i problemi restano attuali: Milik-Roma è una trattativa che ancora non si sblocca. Proprio quando era attesa la fumata bianca, tutto si è di nuovo impantanato (con riflessi anche sull'affare Juventus-Dzeko che comunque sembra possa diventare slegato). In ballo sia problemi legati alla formula economica, con i giallorossi che hanno chiesto una modifica in corsa, sia questioni burocratiche tra giocatore e Napoli. "C'e' una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine, vediamo nei prossimi giorni", ha detto il ds del Napoli Cristiano Giuntoli prima del fischio d'inizio del match con il Parma.

La Roma ha infatti chiesto modalità diverse di pagamento per cautelarsi: le visite mediche in Svizzera hanno confermato che il polacco sta bene ma i guai passati alle ginocchia - riporta la Gazzetta dello Sport - non tranquillizzano i giallorossi. Una richiesta che ha fatto irritare gli azzurri, che avevano già accettato il prestito oneroso di 3 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 15 e i cartellini dei giovani Meloni e Modugno.

D'altro canto il Napoli stesso deve risolvere alcune pendenze col giocatore, che dovrà prima rinnovare di un anno il contratto in scadenza 2021 (se no, non potrebbe formalmente partire in prestito). E qui si torna all'ammutinamento dello scorso 5 novembre con questioni legate a multe e possibili azioni legali.

Insomma, sono ancora diversi i nodi da risolvere. In mezzo c'è anche la prima giornata di campionato, probabile dunque che si torni a lavorare per superare gli ostacoli a partire da domani.