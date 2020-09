Il Napoli "stoppa" Milik alla Roma e blocca ancora l'affare Dzeko-Juve

Tutto fatto? No, non ancora. Anzi, i tempi potrebbero allungarsi e l'impazienza di molti protagonisti della vicenda crescere, in primis quella di Pirlo. Perché? Perché il passaggio di Milik alla Roma non si è ancora ultimato e nuove questioni di carattere legale complicano nuovamente la trattativa con la conseguenza che i giallorossi non possono privarsi di Dzeko e la Juve non può portare a Torino il bosniaco, lasciando così il tecnico bianconero senza quella prima punta richiesta con insistenza. Un intoppo che riguarda più che altro la tempistica dell'affare, anche se i continui colpi di scena lasciano il campo aperto a diverse possibilità: ecco perché al di là di Kean ( il ritorno dell'attaccante azzurro è questione a parte) la Juve continua a tenere in stand-by Giroud, dando per ormai improbabile (per ragioni burocratiche) Suarez, sempre ai margini del Barcellona (l'uruguagio non è stato convocato per il trofeo Gamper da Koeman) ma bloccato dalla mancanza del passaporto italiano.