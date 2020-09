Juventus avanti su Dzeko: 17 milioni e sarà bianconero

LA TELENOVELA

La sensazione è che tutto si possa risolvere, ma in attesa di un passo in avanti da parte di De Laurentiis, Roma e Juventus vogliono cautelarsi. L'affare Milik-Dzeko per ora tuttavia non si sblocca. I bianconeri, che vogliono dare il prima possibile a Pirlo un centravanti, hanno deciso di alzare l'offerta portandola a 17 milioni di euro per il bosniaco. Una cifra decisamente alta per un giocatore che ha 34 anni. I giallorossi sono decisi a dare l'ok e trovare un altro 9 per Fonseca.

Il club piemontese non vuole arrivare certo a domenica prossima quando ci sarà Roma-Juve con l'affare Edin ancora in stand-by. Per questo motivo si accelera per chiudere già a inizio settimana. Intanto, come ha confermato Pirlo in conferenza stampa, il caso Suarez è definitivamente chiuso. Paratici ha chiamato l'attaccante uruguaiano per confermargli il fatto di considerarsi libero dall'impegno con la Juve.

La Roma, irritata per le troppe indecisioni da parte di Milik, cerca non uno ma due attaccanti per sostituire un gigante come Dzeko. Nomi, al momento, non ce ne sono. Si parla, per ora, solo di Bustos del Telleres, classe 1998.