La Roma spinge per Dobvyk: l'attaccante apre al trasferimento. L'indizio social di Soulé

Dopo l'addio di Romelu Lukaku, la Roma è sempre alla caccia di un nuovo numero 9. Il preferito di De Rossi è Artem Dovbyk e il club giallorosso continua a spingere per l’attaccante ucraino sul quale c'è anche l'Atletico Madrid. I Colchoneros, infatti, hanno trovato l'accordo con il Girona e pagheranno la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma non ancora con il calciatore che, attraverso i suoi agenti presenti oggi nella capitale, ha dato un segnale di apertura forte ai giallorossi preferendoli, a parità di offerte, agli spagnoli. La Roma, però, non sembra disposta a spendere tanto e sarebbe disposta a partire da una base di 30-32 milioni per raggiungere i 34 con i bonus. In casa Atletico non sembra esserci molta preoccupazione per l'inserimento dei capitolini, forti dell'accordo con il Girona.