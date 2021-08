La Roma si cautela: se salta Abraham si va su Iheanacho

La Roma sta valutando di presentare un'offerta per Kelechi Iheanacho, attaccante del Leicester, qualora dovesse fallire l'assalto a Tammy Abraham del Chelsea. Lo riporta Sky Sports Uk. La punta 23enne ha chiesto tempo per valutare la proposta dei giallorossi dopo l'incontro di giovedì avuto con il gm Tiago Pinto, volato a Londra in queste ore. Anche Atalanta e Arsenal sono interessate ad Abraham, ma la volontà del Chelsea è quella di cedere il giocatore a un club straniero.

afp