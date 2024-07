La Roma rilancia per Soulé e riabbraccia Dybala

IL PUNTO

La Joya domani a Trigoria per riunirsi con la squadra dopo le nozze a Buenos Aires sempre più al centro del progetto giallorosso, intanto Ghisolfi sferra un nuovo attacco per il bianconero

Dybala sempre più giallorosso: dopo aver giurato amore eterno alla sua Oriana conferma i sentimenti per la sua Roma e allontana le voci di mercato. Domani l'argentino è atteso dal resto della squadra e dal tecnico De Rossi, che non vede l'ora di tornare a lavorare con la Joya, per continuare la preparazione. Dopo i momenti indimenticabili vissuti a Buenos Aires per le sue nozze è pronto a tornare al lavoro. L'allenatore punta su di lui in campo e fuori, come esempio per i nuovi arrivati, dandogli fiducia anche in vista della prossima stagione, in cui spera di vederlo ancora più protagonista. La minaccia non è ancora sventata, la clausola rescissoria da 12 milioni che pende sul giocatore è ancora valida per poco più di una settimana, ma nessuno dovrebbe esercitarla. La volontà di Dybala è chiara: rimanere alla Roma e crescere insieme alla squadra. Lo conferma anche il rifiuto dell'offerta arrivata direttamente dall’Arabia Saudita e del corteggiamento di alcuni club di Premier.

Vedi anche Mercato Tesoretto Calafiori per la Roma: ai giallorossi spettano 8 milioni per sbloccare la trattativa Soulé L'argentino è determinato e ha già fissato i traguardi da raggiungere nella prossima stagione con la maglia giallorossa: qualificazione in Champions e la vittoria di un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League, non dimenticandosi il Campionato. Un filo rosso sembra legare la Joya a questa Roma, hanno bisogno l'una dell'altra per esprimersi al meglio, hanno un'anima affine. Le qualità di Dybala rendono la squadra di De Rossi maggiormente pericolosa e più veloce, con colpi di classe che impreziosiscono il gioco. Manca la costanza, ma su questo ci si può lavorare e De Rossi lo sa bene. E mentre i giallorossi riabbracceranno domani a Trigoria la loro punta di diamante non si ferma il lavoro di Ghisolfi sul mercato. Un altro argentino potrebbe presto indossare la stessa maglia: si tratta di Matias Soulé.

La squadra dei Friedkin ha presentato una nuova offerta alla Juventus, l'ennesima per tentare di strappare il talento che in quest'ultima stagione ha giocato in prestito al Frosinone. I giallorossi hanno messo sul tavolo 25 milioni più 4 di bonus, arrivando dunque a sfiorare quota 30 complessivi. Ma questo non basta ancora, il club torinese è stato categorico e ha ribadito di non voler scendere sotto i 30 milioni. La prima offerta era stata di 23 milioni più 3 di bonus, il classe 2003 inoltre ha da tempo un accordo con il club della Capitale, che gli ha promesso un ingaggio di 2 milioni a stagione più bonus, e un contratto fino al 30 giugno 2029. Vedremo i due argentini vestire la stessa maglia? Bisogna ancora attendere.