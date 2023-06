La Roma ammaina l'ultima bandiera Totti: Cristian va a studiare dai frati e giocherà nel Frosinone

© Getty Images

Non c'è più spazio per la famiglia Totti nella Roma. Dopo l'addio ormai datato di Francesco, anche il figlio Cristian sembra infatti destinato a lasciare i giallorossi. Il classe 2005, poco utilizzato nell'Under 18, ha infatti deciso di comune accordo con il padre di trasferirsi al Frosinone, dove giocherebbe con la Primavera. Francesco e il figlio sono già stati a far visita ai frati cirstercensi a Casamari, dove Cristian studierà, e il collegio, uno dei più prestigiosi del Lazio, si trova proprio a dieci minuti da Frosinone. Motivo in più per cambiare maglia e provare a mettersi in mostra con i ciociari.