La Roma accelera per Bartra: Petrachi tratta col Betis

27/06/2019

Prima di tornare a discutere con El Shaarawy di un possibile rinnovo contrattuale dopo il no alla Cina del "Faraone", il nuovo ds giallorosso Petrachi a Milano ha parlato positivamente con gli agenti dell'ex Borussia Dortmund Marc Bartra. L'apertura dell'entourage del giocatore è arrivata e ora la Roma dovrà trattare con il Betis Siviglia per cercare di abbassare la richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino. I giallorossi mettono sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.



Con il Betis però si parlerà anche di un altro giocatore, il portiere Pau Lopez. In questo caso la trattativa è meno avanti, ma non è da escludere che si possa discutere di un unico pacchetto. Il portiere è uno dei preferiti per sostituire Olsen diretto in Turchia.