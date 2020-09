Il Leicester pesca ancora in Italia: colpo Ünder dalla Roma

LA ROMA CEDE

Cengiz Ünder saluta la Roma dopo tre anni, 70 presenze e tredici gol. L'attaccante turco sta per dire sì all'offerta del Leicester che è stata recapitata alla società giallorossa. Il club inglese ha battuto la concorrenza dell'Hertha Berlino ed è pronto a versare alla società di Friedkin circa 25 milioni di euro: mancano solo alcuni dettagli per la fumata bianca. Per gli ex campioni inglesi si tratta del secondo colpo dalla Serie A dopo l'arrivo di Castagne dall'Atalanta.

Tanti soldi per la Roma che è pronta a girarli al Verona per Kumbulla e al Napoli per Milik. Il turco era sul mercato da diversi mesi visto che non rientrava più nei piani di Fonseca. Una bella plusvalenza per i giallorossi che nel 2017 lo avevano pagato 14 milioni di euro.