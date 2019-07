ROMA, FONSECA: "FAREMO QUALCOSA DI SPECIALE"

08/07/2019

"Quando ho parlato con Petrachi che mi ha offerto di venire qui alla Roma non ho esitato in alcun momento e non ho avuto alcun dubbio. È con questa convinzione che sono qui, credo che possiamo costruire qualcosa di speciale". Lo ha detto il nuovo tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di presentazione. "Possiamo elevare la Roma a un livello successivo - ha aggiunto - Siamo consapevoli di affrontare sul piano tattico un campionato difficilissimo, ma questa è una sfida affascinante. È uno dei motivi che mi ha spinto a venire in Italia".