Finalmente Smalling: la Roma ha l'accordo con lo United

La telenovela Smalling alla Roma è all'ultima puntata. La fumata giallorossa è arrivata nella giornata di ieri grazie al ds Guido Fienga e al dg Manolo Zubiria che sono volati a Londra per incontrare il Manchester United: accordo trovato sulla base di 15 milioni di euro più bonus, mancano solo gli ultimi dettagli per il via libera definitivo. Decisiva la volontà del difensore che ha sempre voluto tornare nella Capitale dopo la fine del prestito. Ora l'inglese è atteso a Trigoria per le visite mediche e la firma sul contratto per iniziare la sua seconda avventura romana.