Roma, Dybala ha detto sì: la Joya ha svolto le visite e raggiunto i nuovi compagni, si attende l'annuncio

FUMATA GIALLOROSSA

L'attaccante argentino ha accettato l'offerta di un triennale da 6 milioni l'anno bonus compresi e ha raggiunto la squadra in ritiro in Portogallo: la sua nuova avventura può cominciare

© Getty Images Paulo Dybala riparte dalla Roma. Dopo essere stato a lungo vicino all'Inter l'attaccante argentino ha deciso di accettare l'offerta giallorossa di un triennale da 6 milioni a stagione, bonus inclusi. La fumata bianca è arrivata nella notte tra domenica e lunedì, l'ex Juve è poi volato in Portogallo dove ha svolto le visite mediche e raggiunto José Mourinho e i suoi nuovi compagni nel ritiro di Albufeira. "Sono molto contento", le prime parole da giallorosso della Joya, che indosserà la maglia numero 21. Si attende solamente l'annuncio del club, poi la nuova avventura di Dybala potrà ufficialmente partire.

La giornata di Dybala

NIENTE MAGLIA NUMERO 10, LA JOYA HA SCELTO LA 21

Niente maglia numero 10 per Paulo Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport l'argentino, per ragioni affettive, ha scelto di indossare la 21, con Matic che invece avrà la numero 8. Il numero appartenuto a Francesco Totti resterà dunque libero anche per questa stagione.

DYBALA DOPO LE VISITE: "TUTTO BENE, SONO CONTENTO"

"È andato tutto bene, sono molto contento. Se la Roma è una buona squadra? Sì". Queste le poche parole rilasciate da Dybala al termine delle visite mediche. L'argentino si è poi diretto al resort Nau Sao Rafael Atlantico, dove ha avuto un primo incontro con Mou e con i suoi nuovi compagni.

ULTIMATE LE VISITE MEDICHE, SI ATTENDE L'ANNUNCIO

Dybala ha ultimato le visite mediche ad Albufeira ed è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra. Ora si attende solamente l'annuncio ufficiale da parte del club, che però potrebbe arrivare martedì.

ORA LE VISITE MEDICHE

Da Faro, Dybala si è trasferito ad Albufeira ed è arrivato all'Hospital Particular do Algarve, dove svolgerà le visite mediche. L'argentino era accompagnato dal medico della Roma e dal suo procuratore.

"SONO MOLTO FELICE"

"Sono molto felice", ha detto Dybala col pollice alto appena sbarcato in Portogallo. Sulla maglia numero 10, l'argentino ha glissato: "Poi ne parleremo", le sue parole riportate da 'LaRoma24.it'

DYBALA E' ATTERRATO A FARO

Dybala è atterrato a Faro. Con lui anche i proprietari della Roma e il general manager Tiago Pinto. L'attaccante ora raggiungerà Mourinho e i suoi nuovi compagni in ritiro.

IN VOLO VERSO IL PORTOGALLO

L'ex Juve è già in volo per il Portogallo, sede del ritiro giallorosso, con un volo privato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin. A bordo ci sono anche Dan e Ryan e il direttore sportivo Thiago Pinto, la Joya svolgerà le visite mediche direttamente in ritiro e metterà la firma sul contratto triennale fino a giugno 2025 prima di iniziare la preparazione con la sua nuova squadra.

PRONTA LA 10 DI TOTTI

Un nuovo 10 all'Olimpico, Dybala ci sta già pensando. Il 21 che ha indossato nei primi anni alla Juve è già di Matic. Raccoglierà l'eredità di Totti, una responsabilità importante per l'argentino: il 38esimo a Roma. Di certo, uno dei più attesi. Con il benestare dell'ex capitano giallorosso: "Gli lascerò la mia maglia".

DECISIVO MOURINHO

Dybala non poteva più aspettare le mosse dell'Inter e di Marotta, così ha ascoltato le proposte di Roma e Napoli preferendo quella dei capitolini. Una scelta con la figura di Mourinho molto decisiva. Lo Special One è sceso in campo in prima persona, sia pubblicamente che non, per convincerlo ad accettare i giallorossi. A meno di un mese dall'inizio del campionato era giunto il momento di scegliere la nuova squadra. Nelle ultime settimane la Joya si è allenata da solo, ma ora inizierà la vera e propria preparazione.

NELLA NOTTE IL SI'

Paulo Dybala si è convinto e nella notte ha dato il suo sì alla Roma. L'argentino, stanco di aspettare l'Inter, ha ceduto alla corte di Josè Mourinho, che ha spinto moltissimo per il suo arrivo nella Capitale, e ha accettato il triennale offerto dai giallorossi, che fra parte fissa e bonus arriva al massimo a 6 milioni di euro l'anno.