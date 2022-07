Cena con maglia giallorossa e allenamento: il 1° giorno di Dybala alla Roma

LA JOYA

La presentazione della Joya è in programma il 6 agosto, a momenti l'ufficialità

Sono già passate 24 ore da uno degli atterraggi più pesanti nella storia del calciomercato giallorosso: Paulo Dybala è arrivato all'aeroporto di Faro ieri alle 11.35, accompagnato da Tiago Pinto. Prima di raggiungere il nido dei suoi nuovi compagni in Portogallo però, la Joya ha svolto le visite mediche in una clinica privata per poi spostarsi ad Abufeira, sede del ritiro giallorosso. Il sorriso è quello di sempre, per colui che ha deciso di diventare nuova icona calcistica della Capitale pur non reclamando la storica maglia numero 10 di Totti sin da subito.

Umiltà e voglia di lavorare, sono questi gli ingredienti che l'argentino ha messo in valigia prima di salpare per il Portogallo. Il ritrovo con i suoi nuovi compagni di squadra è avvenuto ieri sera, presso il resort. Paulo si è presentato, tra strette di mano e abbracci calorosi - uno dei più entusiasti è proprio Tammy Abraham, nuovo compagno di reparto. Tra l'entusiasmo della prima volta, Mourinho lo ha chiamato da parte per qualche secondo, complimentandosi per la scelta del numero di maglia - il 21, anzichè il 10 come molti pensavano -, segnale di grande maturità da parte dell'argentino. A cena, la Joya non ha perso tempo per indossare già una maglia giallorossa: la prima foto con i colori della società, anche se manca ancora l'ufficialità, ha già fatto il giro del web.

Stamattina invece, è partito il percorso tecnico di Dybala in Portogallo: l'ex Juve ha sostenuto una prima seduta di allenamento leggero, utile a riattivare i muscoli delle gambe. Paulo si è allenato da solo, allo stadio di Albufeira, sotto gli occhi di Mourinho e staff tecnico. Il resto del gruppo invece, ha svolto l'allenamento nel resort. La giornata di Dybala aumenterà ulteriormente di passo verso il pomeriggio, quando è attesa l'ufficialità da parte della Roma. Dopodichè, l'argentino salirà sul pullman assieme al resto della squadra attorno alle 18. Direzione Algarve, per l'amichevole contro lo Sporting Lisbona prevista per le 20. L'evento di presentazione infine, è stato programmato per il 6 agosto.