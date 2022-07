Roma, la telefonata di Mourinho a Dybala: "Vieni qui a vincere"

MANOVRE GIALLOROSSE

Il tecnico portoghese ha convinto l'argentino facendogli capire che con lui in squadra nulla è impossibile, ma il mercato giallorosso non si ferma con la Joya

Una telefonata, poche parole, ma sufficienti a sbloccare una volta per tutte la situazione. Che l’intervento in prima persona di José Mourinho fosse stato decisivo per convincere Paulo Dybala a vestire la maglia della Roma è stato chiaro fin da subito, ora però Repubblica svela anche il contenuto di quella chiacchierata telefonica tra il portoghese e l’argentino: "Vieni qui a vincere, sia la Coppa Italia che l'Europa League sono alla nostra portata - le parole dello Special One -. Il resto non lo so, ma con te...".

Con la Joya a parametro zero il club giallorosso si è assicurato uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo, ma il lavoro di Tiago Pinto è tutt'altro che terminato. Ci si concentra soprattutto sul centrocampo, dopo gli addii di Mkhitaryan, Oliveira e quello probabile di Veretout. Il solo Matic non basta a garantire qualità e quantità in mezzo ed è per questo che la Roma ha messo nel mirino anche un altro elemento di grande esperienza internazionale: Georginio Wijnaldum. L'olandese è in uscita dal Paris Saint Germain, dopo una stagione non certo esaltante, e Campos sta provando a piazzarlo in prestito con diritto di riscatto, una formula che farebbe comodo anche ai giallorossi.

Il vero ostacolo per l'approdo dell'ex Liverpool nella capitale è il suo ingaggio da oltre 9 milioni di euro netti, spropositato per la Serie A. La Roma punta a dividerlo al 50% con i parigini, ma servirà comunque alleggerire il monte ingaggi con alcune cessioni. Oltre a Veretout, in uscita ci sono anche Kluivert e Diawara, con Mourinho che vorrebbe chiudere il prima possibile anche questo colpo, per potersi concentrare sull'avvio del campionato, lontano ormai meno di un mese.