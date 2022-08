Roma-Wijnaldum, ci siamo: atteso questo pomeriggio a Ciampino, domani visite mediche 

IL COUNTDOWN

Il giocatore arriva dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo raggiungendo una soglia di presenze

La Capitale si prepara per un altro atterraggio di lusso: dopo i fuochi d'artificio e i cori per Dybala, è ora di fare spazio a Georginio Wijnaldum. E' stato raggiunto l'accordo totale tra Roma, Paris Saint-Germain e giocatore per il prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo in base al totale delle presenze stagionali). Wijnaldum percepirà un salario di cinque milioni dalla Roma, più altri due pagati dal PSG. Il suo sbarco a Ciampino è atteso nel pomeriggio, poi tappa a Trigoria. Entro domani, il giocatore completerà l'iter di visite e firma.

Vedi anche roma Roma-Wijnaldum, è fatta: l'olandese arriva in prestito dal Psg Il touchdown di "Gini" a Roma è previsto nel tardo pomeriggio. Il suo jet privato atterrerà verso le 16:50: l'olandese si avvierà verso l'uscita affiancato da almeno uno dei fratelli Friedkin. Dopodichè, scattate le prime foto di rito, farà tappa a Trigoria. Le visite mediche si svolgeranno la mattina successiva, dopodiché Wijnaldum diventerà un giocatore della Roma a tutti gli effetti.

Mourinho è pronto ad abbracciare il penultimo tassello (si attende ancora la chiusura di Belotti per l'attacco) di un mercato a dir poco roboante. L'olandese, finito ai margini del nuovo PSG di Galtier e Campos, potrà ora rilanciare la sua carriera al fianco di giocatori di qualità ed esperienza come Matic, Pellegrini, Cristante e Zaniolo. Come perno offensivo di centrocampo, "Gini" potrà dimostrare alla Serie A di essere ancora il giocatore in grado di fornire 22 gol e 16 assist nelle 237 presenze fatte registrare con la maglia del Liverpool. La stagione scorsa invece, l'olandese ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 31 presenze nell'avventura sotto la Tour Eiffel. Un altro colpo di magia estratto dal cilindro di Tiago Pinto, puntuale nello sfruttare la forza attrattiva generata da José Mourinho sulla panchina giallorossa.

A velocizzare il mercato giallorosso anche le imminenti uscite: in primis Jordan Veretout, per cui il club capitolino ha trovato l'accordo col Marsiglia: cessione a titolo definitivo a 11 milioni più bonus, a breve l'ufficialità. Oltre al francese, la Roma punta a piazzare diversi esuberi: Shomurodov è in trattativa col Bologna, Villar è nel mirino della Samp mentre è sempre più viva la corsa a Kluivert tra club italiani ed esteri.