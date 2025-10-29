Roma, si valuta un ex di Gasp per il centrocampo

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio e sa di dover rinforzare più di un reparto per rincorrere la qualificazione in Champions. Gasperini, allenatore dei giallorossi, avrebbe contattato Remo Freuler, suo ex giocatore ai tempi dell'Atalanta, con l'obiettivo di convincerlo a sposare la causa giallorossa. Al momento, però, il tecnico non avrebbe ricevuto il gradimento del centrocampista svizzero, che starebbe anzi trattando il rinnovo con il Bologna fino al 2027.