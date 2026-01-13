Logo SportMediaset

Mercato

Roma, Robinio Vaz arrivato a Ciampino con un volo privato

13 Gen 2026 - 19:50

Robinio Vaz, l'attaccante francese dell'Olympique Marsiglia preso dalla Roma con la formula del prestito oneroso con l'obbligo di riscatto per un'operazione totale da 25 milioni circa, è nella Capitale. Arrivato all'aeroporto di Ciampino verso le 19, 15 con un volo privato, Vaz, dopo aver compiuto un breve transito nell'area dello scalo riservata all'Aviazione Generale, dove ad attenderlo c'erano alcuni rappresentanti del club giallorosso, uscendo dal terminal ha quindi salutato un gruppo di tifosi che lo attendeva all'esterno per poi lasciare l'aeroporto a bordo di un auto van. Domani le visite mediche.

20:32
Atalanta, fatta per Raspadori: mercoledì visite e firma
19:50
Roma, Robinio Vaz arrivato a Ciampino con un volo privato
18:44
Torino: Sazonov, Asllani e Biraghi non convocati per ragioni di mercato
17:20
Serie B, Palermo: sempre più vicino il ritorno di Magnani
17:06
Ora è ufficiale: Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona