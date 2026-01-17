Roma, proposto il rinnovo a Hermoso oltre al 2027

Il futuro di Mario Hermoso potrebbe essere alla Roma anche oltre il 2027, ovvero quando scadrà l'attuale accordo fra il difensore e il club giallorosso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, fra lo spagnolo e il club della Capitale il feeling è a livelli mai toccati prima, come confermano le 21 presenze da inizio stagione, in buona parte da titolare.