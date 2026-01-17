Logo SportMediaset

Mercato

Roma, proposto il rinnovo a Hermoso oltre al 2027

17 Gen 2026 - 10:05
hermoso © Getty Images

Il futuro di Mario Hermoso potrebbe essere alla Roma anche oltre il 2027, ovvero quando scadrà l'attuale accordo fra il difensore e il club giallorosso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, fra lo spagnolo e il club della Capitale il feeling è a livelli mai toccati prima, come confermano le 21 presenze da inizio stagione, in buona parte da titolare. 

Dopo il prestito al Bayer Leverkusen, Hermoso è infatti diventato centrale nello scacchiere tattico di Gasperini e la Roma si è già mossa per trattenerlo, proponendo al classe 1995 un rinnovo oltre il 2027, con l'obiettivo di spalmare l'ingaggio. 

mercato
serie a
roma
mario hermoso

