Palermo, Rui Modesto si presenta: "Essere qui è una grande sfida, non un passo indietro"
"Mi piace come lavora Inzaghi, ha una personalità forte. Abbiamo avuto una bella conversazione prima che venissi a Palermo. Il gruppo mi ha accolto bene, si vede che sono amici, quasi una famiglia".
L'ha detto in conferenza stampa il nuovo terzino del Palermo calcio, Rui Modesto, arrivato in rosanero in prestito dall'Udinese nella sessione invernale di calciomercato. "Ho scelto Palermo perché so che è un grande club - ha aggiunto -. Ho parlato dei rosanero con tante persone del mondo del calcio e tutte mi hanno detto che questo club è un'istituzione. Essere qui è una grande sfida, non un passo indietro".
Rui Modesto non ha ancora esordito con la maglia del Palermo per via di un infortunio, ma non sono ancora chiari i tempi di recupero: "Lavoro tutti i giorni per essere disponibile il prima possibile, sto meglio, ma non posso dire con certezza quando rientrerò".