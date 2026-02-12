Palermo, Rui Modesto si presenta: "Essere qui è una grande sfida, non un passo indietro"

L'ha detto in conferenza stampa il nuovo terzino del Palermo calcio, Rui Modesto, arrivato in rosanero in prestito dall'Udinese nella sessione invernale di calciomercato. "Ho scelto Palermo perché so che è un grande club - ha aggiunto -. Ho parlato dei rosanero con tante persone del mondo del calcio e tutte mi hanno detto che questo club è un'istituzione. Essere qui è una grande sfida, non un passo indietro".