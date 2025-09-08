Roma, Ranieri: "Sancho? Operazione insostenibile"

"Sancho? Un'operazione insostenibile. I Friedkin lo avrebbero preso, ma avremmo dovuto vendere uno dei pezzi pregiati. È importante stare in regola con i conti, non possiamo permetterci il cartellino rosso in Europa. Per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario dobbiamo vendere". Così il senior advisor del club ed ex tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in un'intervista a Sky Sport. "Gasperini ha avuto un approccio ottimo e dai Friedkin c'è il massimo sostegno. I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Dipendono dal campo", ha aggiunto.