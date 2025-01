Roma, Pellegrini non chiude all'addio: "Decide il campo, non ho bisogno di dichiarare il mio amore"

Lorenzo Pellegrini non sembra aver intenzione di lasciare nell'immediato la Roma, eppure le sue parole rilasciate in un'intervista al Corriere dello Sport non chiudono la porta definitivamente a un eventuale addio: "Ho pensato che questo potrebbe essere il mio ultimo anno alla Roma? È un pensiero che evito. Lascio che sia il campo a decidere. Io sono molto fatalista e cerco sempre di essere positivo. Assicuro che finché avrò la possibilità di indossare la maglia della mia Roma lo farò dando tutto me stesso, anzi di più, come ho sempre fatto. Per me è importante riuscire a guardarsi allo specchio ed essere felice dell'uomo prim'ancora che del calciatore. Non ho bisogno di dichiarare l'amore per la Roma, è così evidente".