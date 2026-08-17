Atalanta, ceduto a titolo definitivo Djimsiti all'Al Diriyah

17 Ago 2026 - 14:22
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L'Atalanta comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Al Diriyah Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Berat Djimsiti. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra e collezionato 10 reti. "Numeri che hanno contribuito in maniera considerevole a scrivere la storia recente del Club, raggiungendo l'apice con la conquista del primo storico trofeo internazionale dell'Atalanta nella finale della Europa League del 22 maggio 2024, disputata da Djimsiti con la fascia di capitano. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Berat, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l'impegno, la dedizione e l'attaccamento alla maglia, augurandogli le migliori fortune per questa nuova esperienza professionale e per il suo futuro", scrive il club nerazzurro sul proprio sito. 

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