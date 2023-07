Morata vuole Roma o Juventus, Atletico Madrid dà l'ultimatum: fissato il prezzo per le italiane

MANOVRE DI MERCATO

Gli spagnoli vogliono chiarezza per il futuro della punta e fissano prezzo e orario per l'offerta

Tante parole, ora anche l'ultimatum per Alvaro Morata da parte dell'Atletico Madrid che vuole chiudere quanto prima la telenovela legata all'attaccante spagnolo. L'ex Juventus, che piace tanto ai bianconeri, così come a Inter e Roma, ha già fatto la sua scelta preferendo la Vecchia Signora o i giallorossi per il futuro, ma l'Atletico non ha ancora ricevuto un'offerta ufficiale e si è spazientito. I Colchoneros, secondo quanto riferito da Marca, hanno quindi mandato un chiaro messaggio alle italiane, chiamate a farsi avanti entro le 20 con 21 milioni per strappare il 30enne agli spagnoli. Dopodiché Morata sarà chiamato a partire alla volta della Corea del Sud per la tournée con la squadra.

Ultime ore per farsi avanti, poi il prezzo potrebbe salire ancor di più rendendo di fatto impossibile ogni via di trattativa. L'Atletico è stufo di attendere e piazza l'ultimatum per Morata, con gli agenti che nelle prossime ore saranno chiamati agli straordinari per cercare di trovare le giuste soluzioni per permettere al numero 9 spagnolo di tornare in Italia, una scelta più volte ribadita dallo stesso attaccante che ha un legame particolare col Bel Paese.

Inter, Roma e Juventus sono alla finestra, con giallorossi e bianconeri un passo più avanti rispetto ai nerazzurri dopo aver incassato il parere positivo della punta negli scorsi giorni. Ma 21 dovranno essere i milioni messi sul piatto per Morata, non uno di meno, con il prezzo in linea con quella che è la clausola rescissoria dello spagnolo. Tempo fino alle 20, ha ribadito Marca, orario in cui dal terminal dell'aeroporto Barajas partirà l'aereo che porterà i Colchoneros in Asia per la tournée in Corea del Sud. Vedi anche inter Inter, ritorno di fiamma per Scamacca: pronti 20 milioni

Per quell'ora, infatti, l'entourage di Morata dovrà portare offerte concrete all'Atletico, se no il futuro dello spagnolo sarà ancora in Rojiblancos. Ma l'attaccante, dal canto suo, è disposto al sacrificio pur di tornare in Italia e come riferito più volte dai suoi agenti nel corso dei blitz italiani sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio.