Roma, Massara: "Mercato? A gennaio ci faremo trovare pronti"

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della sfida dell'Olimpico contro il Parma, il ds della Roma Frederic Massara ha parlato delle possibile mosse di mercato nella finestra invernale di gennaio: "Intanto, considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è sempre complesso, perché i giocatori che stanno già facendo la differenza nelle loro squadre hanno costi ancora più alti. In un momento come questo, dove dobbiamo confrontarci con le restrizioni del fair play finanziario, non è semplice. Però è anche vero che da qui a gennaio ci sono tante partite, e da queste gare cercheremo di trarre indicazioni utili per capire come e se intervenire. Se sarà il caso, la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto".