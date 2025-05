Alexis Saelemaekers non è scontato che rimarrà alla Roma la prossima stagione. Il centrocampista belga è in prestito dal Milan e la sua permanenza in giallorosso sembrava ormai qualcosa di scontato, tuttavia le ultime panchine decise da Claudio Ranieri hanno rimesso in bilico il tutto come spiegato da Il Corriere dello Sport. Inoltre l'affare si intreccia a quello di Tammy Abraham che potrebbe tornare nella capitale dopo l'esperienza in rossonero.