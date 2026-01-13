Roma, Gasperini: "Vaz? Rientra nella nostra strategia in prospettiva"

"Il mercato? Sono soddisfatto di quello che ho, abbiamo fatto un girone di andata molto buono e sono arrivate risposte da parte di tutti. In questo momento si parla di mercato, ma noi abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, ha 16 anni. Ora è arrivato un altro giovanissimo, cercheremo di valorizzare questi ragazzi al meglio. Se mi soddisfa Vaz? Rientra nell'ottica di una squadra che ragiona sulla prospettiva. C'è un progetto molto lungo". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a SportMediaset dopo la sconfitta e l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Torino.