Roma, Gasperini: "Malen qui grazie a Friedkin, preso giocatore forte"

17 Gen 2026 - 20:35

"Vaz e Malen sono due operazioni diverse, una in prospettiva, l'altro invece è un nazionale olandese e sono molto contento sia arrivato. E' stata un'operazione possibile grazie alla presenza qui di Ryan Friedkin". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara di campionato della Roma contro il Torino. "Abbiamo preso un giocatore molto importante che sono convinto farà molto bene - ha aggiunto -. Come tutti quelli che arrivano avrà bisogno di tempo, ma questo è un calciatore che ha giocato tanto nell'Aston Villa, sono convinto che piacerà molto". E poi ancora: "E' stata un'operazione veloce, in 3-4 giorni l'abbiamo chiusa. Io sono un uomo di campo, a me piacciono le cose veloci. Quando si prolungano difficilmente vanno in porto". Tornando su Raspadori ha sottolineato: "Non ci ho mai parlato con lui, con Malen sì". Infine sulla strategia di mercato della Roma: "Oggi stiamo tenendo il piede in due scarpe, perché c'è uno zoccolo duro che è competitivo e per esserlo ancora di più abbiamo bisogno di migliorare il nostro reparto offensivo con giocatori tipo Malen. Contemporaneamente guardiamo al futuro investendo su ragazzi ai quali non si può chiedere da subito di essere decisivi. Però si cerca di fare entrambe le cose, provando a costruire qualcosa che resti e che non si bruci ogni anno", ha concluso.

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Roma, le mosse dopo Malen

Milan, Fofana incedibile

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

