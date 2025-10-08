Roma-Dybala, rinnovo in stand-by

Negli scorsi giorni erano circolate voci sul possibile arrivo a Roma dell'agente di Dybala entro la fine di ottobre per trattare il rinnovo dell'argentino con i giallorossi. Sembrerebbe, però, che la questione possa richiedere più tempo del previsto: il prolungamento della Joya non è, al momento, una priorità per la dirigenza giallorossa, che vuole prima avere un riscontro dal numero 21 in termini di continuità e affidabilità fisica nel corso della stagione. Dybala rimane un elemento centrale nel progetto tecnico della Roma, ma ci sarà da capire se la sua tenuta fisica valga il prezzo del rinnovo di contratto.