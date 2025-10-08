Borussia Dortmund, prima offerta a Schlotterbeck per il rinnovo

Il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di perdere Nico Schlotterbeck. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2027 e il club è intenzionato a mettere il centrale nelle condizioni di firmare, il prima possibile, un rinnovo che soddisfi entrambe le parti. Secondo le indiscrezioni riportate da Sport Bild, il Borussia avrebbe fatto una prima offerta a Schlotterbeck, proponendogli un prolungamento fino al 2030 a 8 milioni di euro a stagione contro i 2.5 attuali. Attualmente, non è ancora arrivata una risposta da parte del calciatore e il club non vuole mettergli fretta. Le ultime voci, però, parlano di un possibile rifiuto, visto che il classe '99 punterebbe a un ingaggio da 10 milioni.