Atletico Madrid, nel mirino c'è Ansu Fati

Ansu Fati sta vivendo un ottimo inizio di stagione al Monaco: tra Ligue 1 e Champions ha già messo a segno sei gol in cinque presenze. Dopo gli ultimi anni difficili al Barcellona, il classe 2002 sembra essere tornato ad alti livelli ed è per questo che ha attirato l'attenzione di diversi club europei. Tra questi ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che vede in lui un investimento a lungo termine per il reparto offensivo. In caso di trattativa, i Colchoneros dovrebbero interfacciarsi con i Blaugrana, visto che il calciatore è in prestito nel Principato fino al termine della stagione.