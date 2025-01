Rog lascia il Cagliari e va in prestito alla Dinamo Zagabria

"In Sardegna dall’estate 2019, il centrocampista croato ha totalizzato in rossoblù 79 gare, contribuendo alla pronta risalita in A nella stagione 2022-23. Nel febbraio 2024 si è trasferito in prestito alla Dinamo Zagabria, dove ha partecipato alla conquista dell’accoppiata Campionato e Coppa nazionale. In questa prima parte di stagione è sceso in campo 22 volte. Ora il ritorno alla Dinamo Zagabria per giocare con continuità e incrementare le sue performance. Buon proseguimento di stagione, Marko".