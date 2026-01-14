Robinio Vaz saluta l'OM: "Grazie di tutto, si apre nuovo capitolo"

Robinio Vaz saluta l'Olympique Marsiglia mentre si aggiunge a diventare un nuovo giocatore della Roma. "È giunto il momento per me di scrivere queste poche parole - afferma su Instagram - Prima di tutto, voglio ringraziarvi. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto a voi, tifosi del Marsiglia, per l'amore, il supporto e l'energia che mi avete trasmesso durante questa avventura. Indossare questa maglia è stato motivo di orgoglio e un'esperienza che mi ha aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Conserverò gelosamente i ricordi di ogni momento trascorso qui". Oggi, conclude, "inizia un nuovo capitolo per me. Questa è una decisione importante per la prossima fase della mia carriera, presa con rispetto e gratitudine per tutto ciò che ho vissuto a Marsiglia. Grazie di tutto. Vi auguro il meglio per il futuro".