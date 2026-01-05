Logo SportMediaset

Riparte il corso per direttori sportivi di società di calcio all'Università di Udine

05 Gen 2026 - 18:10

Riparte il "Corso per direttore sportivo" dell' Università di Udine accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc). L'anno scorso, prima edizione, l'iniziativa ha consentito a 28 partecipanti su 29 di ottenere l'abilitazione alla qualifica da parte della Federazione. Il corso infatti fornisce le competenze - tecnico-sportive, economico-manageriali e giuridiche - per operare nel settore gestionale del calcio professionistico e prepara all'esame di abilitazione della Figc alla qualifica di direttore sportivo. Le iscrizioni (www.uniud.it/ direttore sportivo) sono aperte fino al 17 febbraio (h.12) e le attività didattiche si terranno da marzo a luglio 2026, dirette da Michela Cesarina Mason e organizzate dal Dipartimento Scienze economiche e statistiche. Udinese Calcio e Associazione italiana direttori sportivi la patrocinano. La formazione è di 144 ore, con lezioni pomeridiane - 70% in presenza e 30 online - da lunedì a mercoledì, per massimo 30 partecipanti. L'esame per l'abilitazione è organizzato dalla Figc nel Centro tecnico di Coverciano. Compongono il Comitato tecnico scientifico 5 professionisti: Gianluca Di Marzio, giornalista; Filippo Galli, allenatore, dir. sportivo e già direttore settore giovanile del Milan; Luigi Carlutti, avvocato specializzato in diritto sportivo dello studio legale "Grassani e Associati"; Giovanni Messina, allenatore, preparatore atletico,coordinatore federale Figc Fvg del Settore giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, dir. responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con azionisti Udinese Calcio e project manager del nuovo Stadio Friuli. 

