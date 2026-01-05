Riparte il corso per direttori sportivi di società di calcio all'Università di Udine

Riparte il "Corso per direttore sportivo" dell' Università di Udine accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc). L'anno scorso, prima edizione, l'iniziativa ha consentito a 28 partecipanti su 29 di ottenere l'abilitazione alla qualifica da parte della Federazione. Il corso infatti fornisce le competenze - tecnico-sportive, economico-manageriali e giuridiche - per operare nel settore gestionale del calcio professionistico e prepara all'esame di abilitazione della Figc alla qualifica di direttore sportivo. Le iscrizioni (www.uniud.it/ direttore sportivo) sono aperte fino al 17 febbraio (h.12) e le attività didattiche si terranno da marzo a luglio 2026, dirette da Michela Cesarina Mason e organizzate dal Dipartimento Scienze economiche e statistiche. Udinese Calcio e Associazione italiana direttori sportivi la patrocinano. La formazione è di 144 ore, con lezioni pomeridiane - 70% in presenza e 30 online - da lunedì a mercoledì, per massimo 30 partecipanti. L'esame per l'abilitazione è organizzato dalla Figc nel Centro tecnico di Coverciano. Compongono il Comitato tecnico scientifico 5 professionisti: Gianluca Di Marzio, giornalista; Filippo Galli, allenatore, dir. sportivo e già direttore settore giovanile del Milan; Luigi Carlutti, avvocato specializzato in diritto sportivo dello studio legale "Grassani e Associati"; Giovanni Messina, allenatore, preparatore atletico,coordinatore federale Figc Fvg del Settore giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, dir. responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con azionisti Udinese Calcio e project manager del nuovo Stadio Friuli.