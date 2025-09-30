Retroscena Camarda: Man Utd, Borussia e Roma volevano strapparlo al Milan

Non ha nemmeno 18 ma, come ha suggerito Zlatan Ibrahimovic, oggi tutti conoscono il suo nome. Francesco Camarda si è preso le copertine dopo essere diventato il primo 2008 a segnare in Serie A. Il classe 2008 è considerato da tempo un predestinato e il primo gol nel massimo campionato italiano ne è la conferma. Il Milan ha sempre creduto in Camarda, tanto da non voler perdere in alcun modo il controllo sul giocatore mandandolo in prestito secco al Lecce. C'è stato un momento però nel 2024 in cui il futuro dell'attaccante in rossonero non era così scontato. Secondo quanto riporta Matteo Moretto quando il contratto di Camarda con il Diavolo era in scadenza tre squadre si sarebbero fatte avanti per portarlo via da Milano: il Manchester United, il Borussia Dortmund e la Roma erano pronte a fare sul serio. Tutte le offerte però sono state gentilmente declinate dal ragazzo, da sempre tifoso del Milan e voglioso di continuare il suo percorso in rossonero.