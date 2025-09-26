Dusan Vlahovic si prende la Juventus, ma si pensa alla cessione a gennaio: Chelsea e Manchester United alla finestra

L'obiettivo non è vendere a prezzi folli, ma riuscire a ricavare qualcosa prima che il contratto scada il 30 giugno prossimo e Vlahovic possa liberarsi a zero. Dopo le manovre del mercato estivo, è chiaro che se anche dovessero continuare ad arrivare gol, i posti in attacco sono occupati da Jonathan David e Loïs Openda. Troppo onerose queste operazioni per pensare di sovvertire le gerarchie.