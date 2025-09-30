Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Arrivabene e l'acquisto di Bremer: "Mai incontrato uno serio come Cairo"

30 Set 2025 - 17:30

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, Maurizio Arrivabene ha ricordato il periodo trascorso nella dirigenza della Juventus e alcune delle trattative più importanti affrontate in quel periodo. Tra queste, quella di Gleison Bremer, prima di proprietà del Torino, ora punto fermo della Juventus: "Di quella trattativa ricordo il comportamento di Cairo, non penso di aver mai incontrato una persona così seria in questo ambiente: lui ha trattato personalmente e si è letto tutto il contratto clausola per clausola, naturalmente con piena coscienza. Ricordo con piacere quell'affare, al di là poi del calciatore che si è rivelato un campione".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Vlahovic segna, ma la Juventus vuole venderlo a gennaio: Chelsea e Manchester United alla finestra

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:30
Arrivabene e l'acquisto di Bremer: "Mai incontrato uno serio come Cairo"
16:54
Barça, Deco: "Rashford? Riscatto basso ma dobbiamo ancora decidere"
15:45
Barça, Deco su Nico Williams: "Non lo abbiamo inseguito, ci è stato proposto"
14:31
Dalla Spagna, Valverde nel mirino del Manchester United
13:14
Bernardeschi: "Mettevo la gonna e dicevano che ero gay: quanto ho sofferto"