Arrivabene e l'acquisto di Bremer: "Mai incontrato uno serio come Cairo"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, Maurizio Arrivabene ha ricordato il periodo trascorso nella dirigenza della Juventus e alcune delle trattative più importanti affrontate in quel periodo. Tra queste, quella di Gleison Bremer, prima di proprietà del Torino, ora punto fermo della Juventus: "Di quella trattativa ricordo il comportamento di Cairo, non penso di aver mai incontrato una persona così seria in questo ambiente: lui ha trattato personalmente e si è letto tutto il contratto clausola per clausola, naturalmente con piena coscienza. Ricordo con piacere quell'affare, al di là poi del calciatore che si è rivelato un campione".