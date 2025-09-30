Logo SportMediaset
Mercato

Juventus, occhi puntati su Bouaddi del Lille

30 Set 2025 - 19:25
© IPA

L'asse di mercato tra Juventus e Lille potrebbe essere ancora molto caldo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, dopo Zhegrova i bianconeri starebbero pensando di investire su Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista classe 2007. Il calciatore è legato al club francese fino al 2027 ma gli scout della Juve lo avrebbero visionato già più volte. Su Bouaddi c'era stato anche l'interesse del Milan, con un tentativo da parte di Moncada qualche mese fa, ad aprile. Il Diavolo, però, alla fine decise di virare su altri profili. 

