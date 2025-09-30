Klopp: "Esonero Rose? Non mi piace ma questo è il calcio"

Jurgen Klopp nelle sue nuove vesti da responsabile dell'area calcistica Red Bull ha dovuto affrontare compiti a cui non era abituato come l'esonero del tecnico del Lipisa Marco Rose. L'ex Liverpool ha parlato così dell’allontanamento dell'allenatore: "Non è bello. Non sarà mai il mio hobby. Ma sono cose che devi fare. Io voglio assumere allenatori per le giuste ragioni. E se si smette di lavorare insieme, anche questo deve avvenire per le giuste ragioni, non perché lo chiedono i media".