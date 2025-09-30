Bayern Monaco, si lavora ai rinnovi di Kane e Upamecano

Il Bayern Monaco non ha intenzione di privarsi di Harry Kane. Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha infatti rivelato che l'attaccante inglese sarebbe disposto ad avviare i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Il ds ha poi parlato di Upamecano, il cui nome è finito sul taccuino di diversi top club europei: "Non mi sorprende che molte squadre siano interessate a Dayot. Vogliamo rinnovare anche lui. È una trattativa che richiede tempo, stiamo provando a portare avanti le conversazioni cercando di convincerlo del progetto. Senza alcun dubbio, ci piacerebbe trattenere entrambi".