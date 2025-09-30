Logo SportMediaset
Mercato

Bayern Monaco, si lavora ai rinnovi di Kane e Upamecano

30 Set 2025 - 19:27

Il Bayern Monaco non ha intenzione di privarsi di Harry Kane. Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha infatti rivelato che l'attaccante inglese sarebbe disposto ad avviare i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Il ds ha poi parlato di Upamecano, il cui nome è finito sul taccuino di diversi top club europei: "Non mi sorprende che molte squadre siano interessate a Dayot. Vogliamo rinnovare anche lui. È una trattativa che richiede tempo, stiamo provando a portare avanti le conversazioni cercando di convincerlo del progetto. Senza alcun dubbio, ci piacerebbe trattenere entrambi". 

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Vlahovic segna, ma la Juventus vuole venderlo a gennaio: Chelsea e Manchester United alla finestra

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

20:13
Klopp: "Esonero Rose? Non mi piace ma questo è il calcio"
19:27
Bayern Monaco, si lavora ai rinnovi di Kane e Upamecano
19:25
Juventus, occhi puntati su Bouaddi del Lille
18:42
Retroscena Camarda: Man Utd, Borussia e Roma volevano strapparlo al Milan
17:30
Arrivabene e l'acquisto di Bremer: "Mai incontrato uno serio come Cairo"