Reggina: tutto fatto per l'ex Milan Mastour

EX ENFANT PRODIGE

Hachim Mastour è pronto a ripartire dalla Serie C. L'ex enfant prodige del Milan, 21 anni, è vicinissimo a firmare un contratto di tre anni con la Reggina. In Calabria, l'attaccante marocchino proverà a dare la svolta a una carriera che non è mai decollata, nonostante le grandi doti tecniche messe in mostra con la Primavera rossonera nel 2014. Malaga, Zwolle e Lumia le squadre che hanno creduto in lui in questi anni e tutte prontamente deluse.

E' pieno il mondo di campioncini in erba che con il passare del tempo piano piano si perdono e finiscono nel dimenticatoio. Mastour, sebbene abbiamo solo 21 anni, rischia seriamente di allungare questa lista, dopo aver praticamente buttato via 5 anni di carriera, disputando solo una decina di gare ufficiali senza mai trovare la via del gol. Il reale motivo dei vari flop ovunque sia andato solo lui lo può sapere, ma non c'è dubbio che la Reggina rappresenti uno spartiacque della sua carriera.

