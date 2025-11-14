Real, senti Sneijder: "Fatto bene a non prendere Haaland"

Wesley Sneijder ha vinto tutto con l'Inter, ma la sua prima grande squadra è stata il Real Madrid. Per questo l'olandese continua a seguire anche i blancos, su cui ha anche opinioni non banali: "Haaland a Madrid? Penso che il Real abbia fatto bene a non ingaggiarlo. So che c'è stato un momento in cui credevano di poter mettere Mbappé sulla sinistra con Haaland punta, ma penso che ora la situazione sia migliore perché, secondo me, Mbappé è diventato un vero attaccante. Il modo in cui si posiziona come attaccante è unico, e credo che ora sia molto più bravo come attaccante che come ala sinistra, quindi non ha più senso ingaggiare Haaland. È una buona notizia anche per il Manchester City!"