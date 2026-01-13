Logo SportMediaset

Mercato

Klopp gela il Real: "Non torno in panchina"

13 Gen 2026 - 15:07

Jurgen Klopp chiude definitivamente le porte al Real Madrid e analizza il recente esonero di Xabi Alonso (sostituito da Arbeloa). L'attuale dirigente Red Bull difende il collega licenziato: "Succedere a una leggenda come Ancelotti e provare a cambiare regole è difficilissimo, mi spiace per lui". Nessun ritorno in panchina in vista, però: Klopp ha smentito categoricamente le voci sui Blancos, ribadendo di essere "nel posto giusto" e di voler continuare a osservare il calcio da lontano nel suo ruolo manageriale.

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

Il calciomercato live

Il mercato della Roma

Il calciomercato live

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

15:15
Lecce, ufficiale l'arrivo di Ngom dall'Estrela do Amadora
15:07
Klopp gela il Real: "Non torno in panchina"
14:21
Cancelo al Barcellona: l'annuncio ufficiale
13:35
Vaz si avvicina alla Roma, ultimi dettagli da definire
12:32
Genoa, colpo di scena: l'Al-Nassr blocca Bento. L'affare può saltare