Klopp gela il Real: "Non torno in panchina"

Jurgen Klopp chiude definitivamente le porte al Real Madrid e analizza il recente esonero di Xabi Alonso (sostituito da Arbeloa). L'attuale dirigente Red Bull difende il collega licenziato: "Succedere a una leggenda come Ancelotti e provare a cambiare regole è difficilissimo, mi spiace per lui". Nessun ritorno in panchina in vista, però: Klopp ha smentito categoricamente le voci sui Blancos, ribadendo di essere "nel posto giusto" e di voler continuare a osservare il calcio da lontano nel suo ruolo manageriale.