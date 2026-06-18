"È ufficiale": continua l'incredibile mercato del Real Madrid da un annuncio al giorno

Il Real Madrid ha ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahima Konaté con un contratto quadriennale, fino al 2030: "Il Real Madrid CF e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo per il quale il giocatore resterà un calciatore del Real Madrid per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030". Si tratta del quarto club nella carriera del 27enne, dopo Sochaux, Lipsia e Liverpool. Arrivato al Liverpool dal Lipsia nel 2021, Konaté ha disputato 183 partite con il club inglese, vincendo la FA Cup nella sua prima stagione sotto la guida di Jürgen Klopp, oltre alla Coppa di Lega, ma perdendo la finale di Champions League contro il Real Madrid nel 2022. Il Real Madrid, affidato alla guida di José Mourinho, ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marc Cucurella dal Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Il difensore tedesco Antonio Rüdiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.