Sfumata la Cina (lo Jiangsu Suning ha annunciato Santini), Bale ha due via d'uscita in questo momento:

trovare una nuova squadra cinese che paghi la stessa cifra

stratosferica che sarebbe stato pronto a pagare il Jiaangsu (22 milioni netti l'anno per tre anni), ma il mercato cinese chiude tra

10 giorni, oppure tornare in Premier, con Tottenham e United

interessate al gallese (i Red Devils magari imbastendo

un'operazione con Pogba).