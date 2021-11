Raiola: "Non ho portato Donnarumma al Psg, non faccio il tassista e non sono pentito"

il punto di vista

L'agente del portiere: "Non ci sono problemi al Psg, non credo che Donnarumma abbia detto disturbato dalla situazione"

"Non ho portato io Donnarumma al Psg, non faccio il tassista". Mino Raiola, l'agente del portiere del Psg, è tornato a commentare le vicende del suo assistito dopo il malessere dichiarato pubblicamente dall'ex milanista per le panchine a Parigi: "Io faccio l'interesse dei miei giocatori - ha dichiarato Raiola -, non mi pento di niente. Non credo sia disturbato dalla situazione con Navas, ma comunque non sono pentito. E' una fase nuova".

I primi mesi in Francia di Donnarumma sono stati tutt'altro che esaltanti nonostante il rigore decisivo parato in Champions League alla seconda presenza nella competizione. L'alternanza con Keylor Navas è continua, ma Pochettino al momento non lo vede come titolare fisso: "Non è una fase particolare - ha commentato a riguardo Raiola -, ma è una fase nuova. Non ci sono problemi. Non ho portato via nessuno dal Milan, non faccio il tassista ma gli interessi dei miei giocatori".