Rabiot, prima del Milan ci pensava anche il Napoli

Troppo presto per dire se possa essere una sfida scudetto, ma quella di domenica tra Milan e Napoli sarà il primo vero banco di prova per entrambe le formazioni. Il Milan di Allegri ha fatto di Adrien Rabiot uno dei suoi punti fermi su cui impostare la stagione e il centrocampista francese si è già preso il centrocampo con prestazioni convincenti. E pensare che proprio Rabiot, quest'estate, avrebbe potuto vestire la maglia azzurra agli ordini di Antonio Conte: il giocatore infatti, era tra gli obiettivi dei partenopei per aggiungere un tassello a centrocampo complementare ad Anguissa. Tutto questo fino all'infortunio di Lukaku, che ha complicato i piani costringendo il Napoli a virare sull'acquisto di un nuovo attaccante.