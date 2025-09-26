Logo SportMediaset
Benatia e il patto con Luis Henrique: "Devo cederti ma..."

26 Set 2025 - 14:06
© IPA

© IPA

Medhi Benatia da qualche anno ha appeso le scarpette al chiodo per passare dietro una scrivania. L'ex difenosre, tra le altre, di Roma e Juventus oggi è il direttore sportivo del Marisglia. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport il marocchino ha rivelato un retroscena sulla cessione di Luis Henrique all'Inter: "Lo scorzo marzo lo chiamai e gli dissi che avrei dovuto cederlo - inizia a raccontare Benatia - Sapevo che c'era l'Inter e pure che dovevamo incassare una certa cifra. Andai al campo, lo presi da parte dopo l'allenamento e gli spiegai tutto. Gli dissi: 'Ti dovrò cedere, ti vogliono. Ma tu prima devi portare il Mariglia in Champions. Più giocherai bene in questi mesi, meglio sarà per il club e per te".   

